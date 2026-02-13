Lectures à voix haute, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Lectures à voix haute Samedi 28 février, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Lectures à voix haute dans le noir par la Bibiothèque sonore de Bordeaux Métropole sur le thème « Liberté, force vive déployée ». Venez découvrir une autre manière de lire !

Suivi d’un accueil gourmand

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.lesbibliothequessonores.org/33b »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/printemps-des-poetes »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Par la Bibliothèque Sonore de Bordeaux Métropole Printemps des poètes Dans le noir

