Lectures à voix haute de textes et poésies sur le thème du Carnaval de Venise Médiathèque Cambo-les-Bains

Lectures à voix haute de textes et poésies sur le thème du Carnaval de Venise

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Par l’association Lecture en partage. .

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures à voix haute de textes et poésies sur le thème du Carnaval de Venise

L’événement Lectures à voix haute de textes et poésies sur le thème du Carnaval de Venise Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Cambo les Bains