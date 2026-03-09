Lectures à voix haute Les arbres Médiathèque Boris Vian Montluçon
Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
2026-05-23
L’association Les mots qui réveillent vous propose un florilège de lectures sur le thème des arbres.
Dès 12 ans.
Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
The association Les mots qui réveillent offers a selection of readings on the theme of trees.
Ages 12 and up.
