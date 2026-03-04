Lectures à voix haute, Parc Bordelais entrée Carnot, Bordeaux

Lectures à voix haute Mercredi 11 mars, 16h30 Parc Bordelais entrée Carnot Gironde

Entrée libre

10h30 sur l’allée Serr (rive droite) et 16h30 au Parc Bordelais (entrée avenue Carnot), aux abords du Bibliobus. Entrée libre et gratuite. Si la météo le permet.

Parc Bordelais entrée Carnot Parc Bordelais Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de la Fabrique des enfants, des lectures d’albums à voix haute sur le thème des émotions seront proposés aux arrêts Serr et Parc Bordelais !

bibliothèque de Bordeaux