Lectures à voix haute médiathèque Pomarez

Lectures à voix haute médiathèque Pomarez samedi 11 octobre 2025.

Lectures à voix haute

médiathèque 48 Impasse du Belvédère Pomarez Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’association Lire et faire lire fête ses 25 ans ! Partout en France à 11h précises, des milliers de bénévoles ouvriront un livre pour vous offrir une bulle de découverte, d’évasion et d’imagination.

Venez vite !

L’association Lire et faire lire fête ses 25 ans ! Partout en France à 11h précises, des milliers de bénévoles ouvriront un livre pour vous offrir une bulle de découverte, d’évasion et d’imagination.

Venez vite ! .

médiathèque 48 Impasse du Belvédère Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Lectures à voix haute

The Lire et faire lire association celebrates its 25th anniversary! Everywhere in France, at 11 a.m. sharp, thousands of volunteers will open a book to offer you a bubble of discovery, escape and imagination.

Don’t delay!

German : Lectures à voix haute

Die Organisation Lire et faire lire feiert ihr 25-jähriges Bestehen! Überall in Frankreich werden um Punkt 11 Uhr Tausende Freiwillige ein Buch öffnen, um Ihnen eine Blase der Entdeckung, der Flucht und der Fantasie zu schenken.

Kommen Sie schnell!

Italiano :

L’associazione Lire et faire lire festeggia il suo 25° anniversario! In tutta la Francia, alle 11 in punto, migliaia di volontari apriranno un libro per offrirvi una bolla di scoperta, evasione e immaginazione.

Non indugiate!

Espanol : Lectures à voix haute

La asociación Lire et faire lire celebra su 25 aniversario En toda Francia, a las 11 en punto, miles de voluntarios abrirán un libro para ofrecerle una burbuja de descubrimiento, evasión e imaginación.

¡No se lo pierda!

L’événement Lectures à voix haute Pomarez a été mis à jour le 2025-10-02 par Landes Chalosse