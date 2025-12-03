Lectures à voix hautes Les Hauts-parleurs L’hiver est là Gouville-sur-Mer
14 Résidence le Chêne Gouville-sur-Mer Manche
Début : 2025-12-03 20:00:00
fin : 2025-12-03 21:00:00
2025-12-03
Lectures à voix hautes Les Hauts-parleurs L’hiver est là à la Résidences Des Chênes, salle du foyer logement à Gouville-sur-Mer.
Gratuit et sur réservation au 09 53 94 98 90. .
14 Résidence le Chêne Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90
