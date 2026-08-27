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Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs Médiathèque Intercommunale Montélimar

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Des lectures à voix hautes proposées par les bénévoles de l’Album aux cœurs
Leurs voix se répondent, s’entremêlent et font naître de belles histoires.
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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Storytime sessions featuring high-pitched voices, presented by volunteers from *L’Album aux Cœurs*
Their voices echo one another, intertwine, and bring beautiful stories to life.

L’événement Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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