Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Des lectures à voix hautes proposées par les bénévoles de l’Album aux cœurs

Leurs voix se répondent, s’entremêlent et font naître de belles histoires.

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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Storytime sessions featuring high-pitched voices, presented by volunteers from *L’Album aux Cœurs*

Their voices echo one another, intertwine, and bring beautiful stories to life.

L’événement Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération