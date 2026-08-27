Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs Médiathèque Intercommunale Montélimar
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs
Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Des lectures à voix hautes proposées par les bénévoles de l’Album aux cœurs
Leurs voix se répondent, s’entremêlent et font naître de belles histoires.
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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Storytime sessions featuring high-pitched voices, presented by volunteers from *L’Album aux Cœurs*
Their voices echo one another, intertwine, and bring beautiful stories to life.
L’événement Lectures à voix hautes par Album aux Cœurs Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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