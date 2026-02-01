Lectures à voix hautes – Printemps des poètes Médiathèque Violette Leduc Paris

La médiathèque vous invite à une lecture à voix hautes pour partager et écouter des poèmes ou textes poétiques sur les thèmes de la liberté, des possibilités et de l’autonomie, dans le cadre de la nouvelle édition du « Printemps des poètes »

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Sans inscription et pour toute la famille.

A l’occasion du « Printemps des poètes », venez partagez un moment pour lire et écouter des textes à voix hautes.

Le samedi 28 février 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal



