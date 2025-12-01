LECTURES À VUE Le Pouget
LECTURES À VUE Le Pouget mercredi 10 décembre 2025.
LECTURES À VUE
Le Pouget Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires !
Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute. .
Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 6 49 88 29 93
English :
Children aren’t the only ones who love stories!
L’événement LECTURES À VUE Le Pouget a été mis à jour le 2025-11-28 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT