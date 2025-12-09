LECTURES À VUE Vendémian
LECTURES À VUE Vendémian mardi 24 février 2026.
LECTURES À VUE
bibliothèque Vendémian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute.
Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute. .
bibliothèque Vendémian 34230 Hérault Occitanie +33 6 49 88 29 93
English :
Stories aren’t just for kids! The actors of the Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) invite you to (re)discover the pleasure of reading aloud.
L’événement LECTURES À VUE Vendémian a été mis à jour le 2025-12-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT