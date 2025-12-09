LECTURES À VUE Vendémian

LECTURES À VUE

bibliothèque Vendémian Hérault

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute.

English :

Stories aren’t just for kids! The actors of the Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) invite you to (re)discover the pleasure of reading aloud.

