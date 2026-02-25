LECTURES À VUES Salle Laure Moulin La Boissière

LECTURES À VUES

Salle Laure Moulin 3 Chemin de l’Église La Boissière Hérault

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

2026-03-30

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires !

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute. Plusieurs rendez-vous sont proposés pour le plaisir d’écouter des textes sélectionnés par les bibliothécaires dans un moment d’intimité et de partage. .

Salle Laure Moulin 3 Chemin de l’Église La Boissière 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 59

English :

Children aren’t the only ones who love stories!

