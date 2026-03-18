LECTURES À VUES

19 Grand-Rue Sainte-Catherine Le Pouget Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute. Plusieurs rendez-vous sont proposés pour le plaisir d’écouter des textes sélectionnés par les bibliothécaires dans un moment d’intimité et de partage

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute. Plusieurs rendez-vous sont proposés pour le plaisir d’écouter des textes sélectionnés par les bibliothécaires dans un moment d’intimité et de partage .

19 Grand-Rue Sainte-Catherine Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 6 49 88 29 93

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English :

Stories aren’t just for kids! Actors from the Théâtre Populaire de la Vallée de l?Hérault (TPVH) invite you to (re)discover the pleasure of reading aloud. Several events are on offer, for the pleasure of listening to texts selected by librarians in a moment of intimacy and sharing

L’événement LECTURES À VUES Le Pouget a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT