LECTURES À VUES Médiathèque de Vendémian Vendémian
LECTURES À VUES
Médiathèque de Vendémian 15 Rue des Champs des Gardes Vendémian Hérault
2026-03-30
fin : 2026-03-30
2026-03-30
Il n'y a pas que les enfants qui aiment les histoires !
Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l'Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute. Plusieurs rendez-vous sont proposés pour le plaisir d'écouter des textes sélectionnés par les bibliothécaires dans un moment d'intimité et de partage.
Médiathèque de Vendémian 15 Rue des Champs des Gardes Vendémian 34230 Hérault Occitanie bibliotheque@vendemian.fr
English :
Children aren't the only ones who love stories!
