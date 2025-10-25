Lecture(s) Aimé Césaire Le Petit théâtre des Muses Dampierre-sous-Bouhy

Le Petit théâtre des Muses 12 Valotte Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 21:15:00

2025-10-25

D’abord, il y avait la volonté de reprendre un programme Aimé Césaire, l’un des plus grands et plus prolifiques écrivains de la langue française.

Aimé Césaire (1913-2008)

Le projet qui commande la vie et l’œuvre d’Aimé Césaire, homme politique français, poète, dramaturge et écrivain négro-africain , est de pousser d’une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées . Il fait surgir, en 1939, dans un grand poème, le Cahier d’un retour au pays natal, devenu depuis lors un classique majeur des littératures du monde noir, le mot négritude , forgé pour redonner leur dignité à ceux qui n’ont jamais rien inventé et que l’esclavage ou la colonisation avaient rendus muets. En 1991, l’inscription au répertoire de la Comédie-Française de sa Tragédie du roi Christophe a consacré le retentissement universel de son œuvre. (de Encyclopediae Universalis)

Il y avait aussi ce projet d’exposer des œuvres d’Andrès Montalván, sculpteur cubain.

Cuba, la nation-musique. On pense à Compay Segundo et ses acolytes de Buena vista Social club ; au son , ce genre associant danse et musique et intégrant éléments et instruments afro-cubains. Mais que sait-on de la musique classique ou savante de Cuba ? Il y a d’excellents compositeurs.trices, notamment Lico Gimenez, Joachin Nin, Gisela Hernandez.

C’est cette dernière, que nous mettrons en avant. Artiste de plein XXème siècle (1912-1971), elle intègre des éléments afro-cubains dans ses compositions.

Cuba, les Antilles, conduisent à l’Afrique. Trois siècles d’esclavage. Trois siècles de métissages.

Il y a enfin l’ambition de projeter des films documentaires en relation avec l’histoire plus récente de ces deux mondes

Voilà donc les pièces de cette petite mosaïque artistique.

Un voyage d’abord émotionnel, que nous complèterons en chemin, auquel nous vous convions.

Les Muses Puisaye-Forterre

les muses puisaye-forterre Saison 25/26

cycle Afrique Antilles

#1 lecture(s)

Aimé Césaire

Conception, lecture Daniel Sultan

balafon, djembé, voix Moussa Héma (Burkina-Faso)

et présentation d’œuvres d’Ali Nikiema, sculpteur-fondeur burkinabé .

Le Petit théâtre des Muses 12 Valotte Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 80 48 reserver@lesmuses-puisayeforterre.eu

