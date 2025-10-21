Lectures animées avec Ann’s Trâme GrAm Librairie Les 400 coups Le Havre

Lectures animées avec Ann’s Trâme GrAm Librairie Les 400 coups Le Havre mardi 21 octobre 2025.

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tapis de lecture, livres jeunesse, comptines, instruments de musique, découvrez l’univers enchanté d’Ann’s TrÂme GrAm!

Découvrez une super sélection d’histoires autour de l’automne !!

De 0 à 4 ans Durée 1h

Inscription via info@les400coups.fr .

