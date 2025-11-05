Lectures animées en kamishibaï

Médiathèque Simone Veil
Bagnères-de-Bigorre

par Lalilou livre

Rendez-vous kamishibai sur le thème de la Bigorre.

Kamishibai signifie littéralement: théâtre de papier .

C’est une technique pour conter d’origine japonaise basée sur des images qui détilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits volets battants (ou non). Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées racontant une histoire.

Pour les 3-5 ans accompagné.es d’un adulte

Sans inscription .

