Lectures animées en kamishibaï Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre
Lectures animées en kamishibaï Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre mercredi 5 novembre 2025.
Lectures animées en kamishibaï
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-05 11:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Lectures animées en kamishibaï
par Lalilou livre
Rendez-vous kamishibai sur le thème de la Bigorre.
Kamishibai signifie littéralement: théâtre de papier .
C’est une technique pour conter d’origine japonaise basée sur des images qui détilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits volets battants (ou non). Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées racontant une histoire.
Pour les 3-5 ans accompagné.es d’un adulte
Sans inscription .
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
English :
Animated kamishibai readings
by Lalilou livre
German :
Animierte Lesungen mit Kamishibai
von Lalilou Buch
Italiano :
Letture animate di kamishibai
da Lalilou livre
Espanol :
Lecturas animadas de kamishibai
por Lalilou livre
L’événement Lectures animées en kamishibaï Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65