Lectures animées pour les 0/5 ans Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot mardi 15 juillet 2025.

Parc François Mitterand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-15 16:30:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Nos conteuse seront là pour accueillir les plus jeunes autour de lectures animées.

Parc François Mitterand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Lectures animées pour les 0/5 ans

Our storytellers will be on hand to welcome the very young with animated readings.

German : Lectures animées pour les 0/5 ans

Unsere Märchenerzählerinnen werden da sein, um die Jüngsten mit animierten Lesungen zu empfangen.

Italiano :

I nostri narratori saranno a disposizione per accogliere i visitatori più piccoli con letture animate.

Espanol : Lectures animées pour les 0/5 ans

Nuestros cuentacuentos darán la bienvenida a los más pequeños con animadas lecturas.

