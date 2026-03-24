Lectures animées pour les petits Les 3 poules Quartier Dongoxenia Hendaye

Lectures animées pour les petits Les 3 poules

Quartier Dongoxenia Espace intergénérationnel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

À partir de 3 ans.

Dans le cadre des Cafés citoyens programmés par le Centre Social Denentzat.

Animées par une médiatrice culturelle, des histoires pour les petits, mises en scène avec des comptines et manipulations de silhouettes en papier découpé, pour partir en balade avec trois poules qui se sont échappées du poulailler.

La première est noire, la deuxième est rousse, et la troisième est blanche… .

Quartier Dongoxenia Espace intergénérationnel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

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English : Lectures animées pour les petits Les 3 poules

L’événement Lectures animées pour les petits Les 3 poules Hendaye a été mis à jour le 2026-03-22 par Hendaye Tourisme & Commerce