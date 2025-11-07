Lectures animées pour les tout-petits Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Lectures animées pour les tout-petits Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz vendredi 7 novembre 2025.

Lectures animées pour les tout-petits

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 10:30:00

fin : 2025-11-07 10:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Croquez les histoires à partir de patatis, d’albums, et comptines. Un moment privilégié que vous partagerez avec les enfants, les livres et notre équipe.

Pratique

gratuit sur réservation pour les tout-petits jusqu’à 3 ans

rendez-vous à la bibliothèque le Marque Page de Chéméré le 7 novembre

à partir du 15 octobre via le lien billetweb ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 37 bibliotheques@chaumesenretz.fr

English :

Crunch stories from patatis, albums and nursery rhymes. A special moment to share with children, books and our team.

German :

Beißen Sie in Geschichten aus Patatis, Alben und Reimen. Ein besonderer Moment, den Sie mit den Kindern, den Büchern und unserem Team teilen werden.

Italiano :

Assaggiate le storie, basate su patatis, album e filastrocche. Un momento speciale da condividere con i bambini, i libri e il nostro team.

Espanol :

Dale un mordisco a las historias, basadas en patatis, álbumes y canciones infantiles. Un momento especial para compartir con los niños, los libros y nuestro equipo.

L’événement Lectures animées pour les tout-petits Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-23 par I_OT Pornic