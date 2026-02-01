Lectures animées Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans
Lectures animées Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans mercredi 18 février 2026.
Lectures animées
Rue Pasteur Médiathèque de Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Venez chanter, toucher écouter des histoires du bouts des doigts
.
Rue Pasteur Médiathèque de Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and sing, touch and listen to stories with your fingertips
L’événement Lectures animées Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme