AGENDA · Hendaye
Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! » Hendaye
samedi 26 septembre 2026 · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! »
Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
A partir de 3 ans. .
Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr
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English : Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! »
L’événement Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! » Hendaye a été mis à jour le 2026-09-08 par Hendaye Tourisme & Commerce
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