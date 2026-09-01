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Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! » Hendaye

samedi 26 septembre 2026 · Hendaye

Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! » Hendaye

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! »

Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

A partir de 3 ans.   .

Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49  mendizolan@hendaye.fr

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English : Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! »

L’événement Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! » Hendaye a été mis à jour le 2026-09-08 par Hendaye Tourisme & Commerce

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