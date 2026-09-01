Informations pratiques

Hendaye

Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! »

Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

A partir de 3 ans. .

Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr

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English : Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! »

L’événement Lectures animées « Te voilà Petit Coeur ! » Hendaye a été mis à jour le 2026-09-08 par Hendaye Tourisme & Commerce