Lectures apéritives Théâtre d’Auxerre Auxerre
Lectures apéritives Théâtre d’Auxerre Auxerre vendredi 12 décembre 2025.
Lectures apéritives
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12 2026-01-29 2026-03-27
… et autres animaux de la basse-cour
vendredi 12 décembre à 18 h 30
Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies, il y a même des canards qui barbotent dans la mare… Cot cot cot codett, rock’n roll des gallinacées ! (comptine).
Contes, fables, chansons, poèmes, sketches et textes littéraires.
Avant le spectacle Le Dindon à 20 h 30
Le Monde des Mères
jeudi 29 janvier à 18 h 30
Toute une galerie de portraits dessinés avec émotion ou fantaisie par Charles Aznavour, Rachid Benzine, Sacha Distel, Nadia Roz, Colette, Florence Foresti, Annie Ernaux, Jules Renard, Albert Cohen, Vassili Grossman, Jules Verne, Coline Serreau et bien d’autres.
Avant le spectacle Zoom à 20 h 30
Le Bal des Imposteurs
vendredi 27 mars à 18 h 30
Pas tout à fait un bal des vampires, ni un bal que conduirait Satan, mais certainement un bal masqué… et derrière les masques, de séduisants fourbes, de gentils faux jetons, de machiavéliques individus et de perfides caméléons.
Avant le spectacle Le Tartuffe à 20 h 30 .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Lectures apéritives
German : Lectures apéritives
Italiano :
Espanol :
L’événement Lectures apéritives Auxerre a été mis à jour le 2025-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)