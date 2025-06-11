Lectures architecturales Ecole maternelle de Ferrières, Jean Prouvé L’ïle Martigues

Lectures architecturales Ecole maternelle de Ferrières, Jean Prouvé L’ïle Martigues samedi 18 octobre 2025.

Lectures architecturales Ecole maternelle de Ferrières, Jean Prouvé

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 10h. L’ïle Direction culturelle Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L’équipe du service Art, Histoire, Archéologie et Archives propose un rendez-vous de 30 minutes autour d’un bâtiment de Martigues pour découvrir son histoire, ses détails architecturaux et faire travailler son sens de l’observation. Sur inscription.

Livrée en septembre 1952, elle a été commandée par le ministère de l’Education nationale aux architectes Arati, Boyer, Lestrade et à l’ingénieur Prouvé.

Inscription au titre des monuments historiques par arrêté du 19 mars 2001, label patrimoine XXe Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) du 28 novembre 2000.



Jean Prouvé utilise ici le verre et l’acier. Ce dernier est conçu en tôle pliée, formant une « béquille » ; les composants légers s’assemblent par différents systèmes de boulonnages dans la perspective d’une production de masse, en usine.

Elle est un exemple de l’idée constructive de Jean Prouvé où le dispositif technique devient un élément d’architecture.



Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture qui proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture.

La lecture architecturale sera suivi d’un atelier à 14h. .

L’ïle Direction culturelle Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

The team from the Art, History, Archaeology and Archives Department (AHAA) is offering a 30-minute visit to a building in Martigues to discover its history, its architectural details and exercise your sense of observation.

German :

Das Team der Abteilung Kunst, Geschichte, Archäologie und Archive (AHAA) bietet ein 30-minütiges Treffen rund um ein Gebäude in Martigues an, um dessen Geschichte und architektonische Details zu entdecken und die Beobachtungsgabe zu trainieren.

Italiano :

L’équipe del Dipartimento di Arte, Storia, Archeologia e Archivi organizza una visita di 30 minuti a un edificio di Martigues per scoprirne la storia e i dettagli architettonici ed esercitare il proprio senso di osservazione. È necessaria l’iscrizione.

Espanol :

El equipo del Departamento de Arte, Historia, Arqueología y Archivos (AHAA) propone una visita de 30 minutos a un edificio de Martigues para descubrir su historia, sus detalles arquitectónicos y ejercitar el sentido de la observación.

L’événement Lectures architecturales Ecole maternelle de Ferrières, Jean Prouvé Martigues a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme de Martigues