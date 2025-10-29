Lectures au château Halloween Place du château Coulonges-sur-l’Autize

Lectures au château Halloween

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Organisée par la bibliothèque municipale, mercredi 29 octobre à 16h et 17h30

Lectures d’histoires sur le thème d’Halloween suivies d’un goûter.

Pour enfants de 5 à 10 ans, venez déguisés.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable.

Contact bibliothèque municipale 05 49 06 14 47 ou bibliotheque@coulongessurlautize.com

