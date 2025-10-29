Lectures au château Halloween Place du château Coulonges-sur-l’Autize
Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Organisée par la bibliothèque municipale, mercredi 29 octobre à 16h et 17h30
Lectures d’histoires sur le thème d’Halloween suivies d’un goûter.
Pour enfants de 5 à 10 ans, venez déguisés.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
Contact bibliothèque municipale 05 49 06 14 47 ou bibliotheque@coulongessurlautize.com
Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47 bibliotheque@coulongessurlautize.com
