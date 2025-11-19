Lectures au château Sillé-le-Guillaume
Lectures au château Sillé-le-Guillaume mercredi 19 novembre 2025.
Lectures au château
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Lectures au château avec la médiathèque et le service patrimoine
Lectures au château avec la médiathèque et le service patrimoine
Au Château médiéval de Sillé-le-Guillaume le 19 novembre 2025 à 10h30
Partez pour un voyage conté à travers le château !
Gratuit à partir de 5 ans .
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 15 17
English :
Readings at the château with the media library and heritage department
German :
Lesungen im Schloss mit der Mediathek und dem Amt für Kulturerbe
Italiano :
Letture al castello con la Mediateca e il Dipartimento del Patrimonio
Espanol :
Lecturas en el castillo con la mediateca y el departamento de patrimonio
L’événement Lectures au château Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Sillé-Le-Guillaume