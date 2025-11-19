Lectures au château Sillé-le-Guillaume

Lectures au château Sillé-le-Guillaume mercredi 19 novembre 2025.

Lectures au château

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Lectures au château avec la médiathèque et le service patrimoine

Au Château médiéval de Sillé-le-Guillaume le 19 novembre 2025 à 10h30

Partez pour un voyage conté à travers le château !

Gratuit à partir de 5 ans .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 15 17

English :

Readings at the château with the media library and heritage department

German :

Lesungen im Schloss mit der Mediathek und dem Amt für Kulturerbe

Italiano :

Letture al castello con la Mediateca e il Dipartimento del Patrimonio

Espanol :

Lecturas en el castillo con la mediateca y el departamento de patrimonio

