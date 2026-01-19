Lectures au coin du feu Maintenon

Lectures au coin du feu

Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Quand la poésie franchit les portes du temps… En prémices du Printemps des Poètes, le Château de Maintenon deviendra l’écrin privilégié de lectures, spectacles et rencontres artistiques. Une expérience sensible pour petits et grands.Familles

Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

When poetry crosses the threshold of time? As a prelude to Printemps des Poètes, the Château de Maintenon will be the setting for readings, performances and artistic encounters. A sensitive experience for young and old alike.

