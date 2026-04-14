Lectures au jardin, Jardin de la maison du Blanchisseur, Grézieu-la-Varenne
Lectures au jardin, Jardin de la maison du Blanchisseur, Grézieu-la-Varenne dimanche 7 juin 2026.
Lectures au jardin Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin de la maison du Blanchisseur Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Dans le jardin du musée, mise à disposition de livres en partenariat avec le réseau des bibliothèques @Mediaval.
Jardin de la maison du Blanchisseur 21 route des pierres blanches 69290 Grézieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le jardin du musée, mise à disposition de livres en partenariat avec le réseau des bibliothèques @Mediaval.
©Maison du Blanchisseur-Musée-CCVL