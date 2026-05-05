Lectures au parc, Promenade du Pin,

Lectures au parc Jeudi 9 juillet, 10h00 Promenade du Pin

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Cet été, la Bibliomobile s’installe tous les jeudis, du 9 juillet au 13 août, de 10h à 12h, dans le parc de la Promenade du Pin. Venez écouter une lecture ou choisir un livre à feuilleter tranquillement! Vous arrivez et repartez quand vous le souhaitez: une histoire ou dix, à vous de choisir!

Pour les enfants dès 3 ans, accompagnés d’un.e adulte

En cas de mauvais temps, l’activité a lieu à la BAA.

Promenade du Pin Promenade du Pin, http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/promenapin/

Bibliomobile

©MAH