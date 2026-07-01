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Lectures au parc, Promenade du Pin,

jeudi 30 juillet 2026 · Promenade du Pin

Lectures au parc, Promenade du Pin,

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Promenade du Pin
Adresse
Promenade du Pin,
Tarif
Gratuit, sans réservation

Lectures au parc Jeudi 30 juillet, 10h00 Promenade du Pin

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T10:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T10:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:00:00+02:00

Cet été, la Bibliomobile s’installe tous les jeudis, du 9 juillet au 13 août, de 10h à 12h, dans le parc de la Promenade du Pin. Venez écouter une lecture ou choisir un livre à feuilleter tranquillement! Vous arrivez et repartez quand vous le souhaitez: une histoire ou dix, à vous de choisir!
Pour les enfants dès 3 ans, accompagnés d’un.e adulte
En cas de mauvais temps l’activité a lieu en face du parc, à la Bibliothèque d’art et d’archéologie.

Promenade du Pin Promenade du Pin, [{« link »: « https://www.mahmah.ch/preparez-votre-visite/horaires-acces#58472 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/promenapin/
Bibliomobile

©MAH