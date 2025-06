Lectures au patio Thionville 9 juillet 2025 11:00

Moselle

Lectures au patio 1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-09 11:00:00

fin : 2025-08-20 12:00:00

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Cet été, venez partager des moments magiques au coeur de Puzzle avec notre animation Lectures au patio !

Tous les mercredis, nos médiathécaires vous invitent à découvrir des histoires captivantes, choisies parmi leurs coups de coeur

Les enfants seront émerveillés par les conteurs qui donnent vie aux personnages et aux aventures.

Que vous soyez petits ou grands, laissez-vous emporter par ces récits pleins de fantaisie et d’humour, parfaits pour éveiller l’imagination.

C’est une belle occasion de se retrouver en famille et de partager des moments de détente. Rendez-vous en juillet et août pour des instants enchantés !Tout public

0 .

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

This summer, come and share magical moments in the heart of Puzzle with our « Lectures au patio » program!

Every Wednesday, our media librarians invite you to discover captivating stories, chosen from among their favorites

Children will marvel at the storytellers who bring the characters and adventures to life.

Whether you’re young or old, let yourself be carried away by these tales full of fantasy and humor, perfect for awakening the imagination.

It’s a great opportunity to get together as a family and share some relaxing moments. We look forward to seeing you in July and August!

German :

Erleben Sie diesen Sommer magische Momente im Herzen von Puzzle mit unserer Veranstaltung « Lectures au patio » (Lesungen im Innenhof)!

Jeden Mittwoch laden unsere Mediathekarinnen Sie ein, fesselnde Geschichten zu entdecken, die sie aus ihren Favoriten ausgewählt haben

Die Kinder werden von den Erzählern, die den Figuren und Abenteuern Leben einhauchen, in Staunen versetzt.

Ob Groß oder Klein, lassen Sie sich von diesen fantasievollen und humorvollen Geschichten mitreißen, die perfekt geeignet sind, um die Fantasie anzuregen.

Es ist eine gute Gelegenheit, sich mit der Familie zu treffen und gemeinsam zu entspannen. Wir sehen uns im Juli und August und freuen uns auf zauberhafte Momente!

Italiano :

Quest’estate, venite a condividere alcuni momenti magici nel cuore di Puzzle con le nostre attività di « Lettura nel patio »!

Ogni mercoledì, i nostri bibliotecari vi invitano a scoprire alcune delle loro storie preferite

I bambini si stupiranno dei narratori che daranno vita ai personaggi e alle avventure.

Che siate grandi o piccini, lasciatevi trasportare da questi racconti pieni di fantasia e umorismo, perfetti per risvegliare l’immaginazione.

È un’ottima occasione per riunirsi in famiglia e condividere momenti di relax. Ci vediamo a luglio e agosto per momenti incantati!

Espanol :

Este verano, ven a compartir momentos mágicos en el corazón de Puzzle con nuestras actividades de « Lectura en el patio »

Todos los miércoles, nuestros mediatecas te invitan a descubrir algunas de sus cautivadoras historias favoritas

Los niños se maravillarán con los narradores que dan vida a los personajes y a las aventuras.

Seas mayor o pequeño, déjate llevar por estos cuentos llenos de fantasía y humor, perfectos para despertar la imaginación.

Es una gran oportunidad para reunirse en familia y compartir momentos de relax. Nos vemos en julio y agosto para disfrutar de momentos encantados

L’événement Lectures au patio Thionville a été mis à jour le 2025-06-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME