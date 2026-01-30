Lectures au restaurant occitan-français Rodez

Lectures au restaurant occitan-français

Amenez un texte de votre choix en occitan ou en français pour le lire ou venez simplement écouter lire… autour d’un bon repas !

Chacun choisit un texte ou deux d’un auteur occitan ou afin de le lire à voix haute, le texte pouvant être en occitan ou en français.

Le long du repas, nous nous nourrissons de plats délicieux et de mots savoureux.

Vous ne souhaitez pas lire mais juste profiter des lectures, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Afin de nous organiser, nous prévenir par mail (contact@ccor.eu) de votre participation ou 05 65 68 18 75 avant le 13 février.

Nous vous attendons nombreux. .

Jardin du Foirail Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Bring a text of your choice in Occitan or French to read or just come and listen to it read… over a good meal!

