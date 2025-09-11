Lectures aux ainés Route du Port d’Orion Meilhan

Lectures aux ainés Route du Port d’Orion Meilhan jeudi 11 septembre 2025.

Lectures aux ainés

Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan Landes

Gratuit

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11

C’est le nouveau rendez vous bimensuel que les bénévoles de la bibliothèque proposent aux aînés Meilhanais.

Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Lectures aux ainés

This is the new fortnightly appointment that library volunteers are offering Meilhan seniors.

German : Lectures aux ainés

Das ist der neue Termin, den die Freiwilligen der Bibliothek alle zwei Monate für die Senioren von Meilhan anbieten.

Italiano :

Questo è il nuovo appuntamento quindicinale che i volontari della biblioteca offrono agli anziani di Meilhan.

Espanol : Lectures aux ainés

Esta es la nueva cita quincenal que los voluntarios de la biblioteca ofrecen a los ancianos de Meilhan.

