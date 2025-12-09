Lectures aux ainés Route du Port d’Orion Meilhan

Lectures aux ainés

Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan Landes

Gratuit

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

C’est le nouveau rendez vous bimensuel que les bénévoles de la bibliothèque proposent aux aînés Meilhanais.

Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Lectures aux ainés

This is the new fortnightly appointment that library volunteers are offering Meilhan seniors.

