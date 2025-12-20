Lectures aux ainés Route du Port d’Orion Meilhan
Lectures aux ainés Route du Port d’Orion Meilhan jeudi 29 janvier 2026.
Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-29
2026-01-29
Vous souhaitez passer un bon moments ? Il y a de la lecture bien sûr, mais également des jeux et des chansons pour le plaisir de chacun.
Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
English : Lectures aux ainés
Looking for a good time? There’s reading, of course, but also games and songs for everyone to enjoy.
