Lectures aux ainés Route du Port d’Orion Meilhan

Lectures aux ainés

Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan Landes

Vous souhaitez passer un bon moments ? Il y a de la lecture bien sûr, mais également des jeux et des chansons pour le plaisir de chacun.

Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Lectures aux ainés

Looking for a good time? There’s reading, of course, but also games and songs for everyone to enjoy.

