Lectures aux ainés Route du Port d’Orion Meilhan
jeudi 22 octobre 2026 · Route du Port d'Orion · Meilhan
Informations pratiques
Meilhan
Lectures aux ainés
Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Vous souhaitez passer un bon moments ? Il y a de la lecture bien sûr, mais également des jeux et des chansons pour le plaisir de chacun.
Vous souhaitez passer un bon moments ? Il y a de la lecture bien sûr, mais également des jeux et des chansons pour le plaisir de chacun. .
Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
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English : Lectures aux ainés
Looking for a good time? There’s reading, of course, but also games and songs for everyone to enjoy.
L’événement Lectures aux ainés Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas
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