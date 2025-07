Lectures aux algues en attendant la marée haute Pleubian

Lectures aux algues en attendant la marée haute Pleubian jeudi 24 juillet 2025.

Lectures aux algues en attendant la marée haute

Plage Kermagen Pleubian Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-24 14:30:00

fin : 2025-07-24 16:30:00

2025-07-24

Albums junior, documentation, livres de cuisine sont sur place librement mis à disposition aux petits et aux grands, curieux d’apprendre le temps d’une pause en toute convivialité, à l’ombre des grands arbres … et l’occasion d’en savoir plus sur les algues bretonnes. .

Plage Kermagen Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne

