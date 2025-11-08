Lectures avec Les Amis des mots Rue Jean Teillet Saint-Junien

Lectures avec Les Amis des mots

Dans le cadre des Heures Littéraires, la Médiathèque de Saint-Junien vous invite à un moment de partage et d’émotion avec le collectif Les Amis des mots. Le temps d’une lecture à voix haute, laissez-vous porter par la beauté des textes et la force des mots autour du thème Ceux de la terre — une ode à celles et ceux qui vivent au rythme des saisons, de la nature et du travail du sol. Une rencontre vivante, sensible et conviviale où la littérature se fait écho du monde réel.

Sur réservation. Venez simplement avec l’envie d’écouter, de rêver et d’échanger ! .

