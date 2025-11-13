Lectures Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-13 18:30:00
fin : 2025-11-13 19:30:00
Date(s) :
2025-11-13
Par Mots et Compagnie
Partir En voyage avec Georges Sand à la rencontre d’un peuple d’eau avec Michel Lac, Arpenter le paysage avec Martin de la Soudière, Georges Buisan; partir en estive avec la bergère Florence Debove et ainsi tantôt en prose tantôt en vers Allumer un petit feu de rêve avec Jacqueline Saint-Jean et toujours Gravir avec des extraits de la revue Passe Muraille…
Voici un aperçu de ce que vous propose l’association Mots et Compagnie pour cette Escale en Bigorre!
Public adulte Sans inscription
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
English :
Readings
By Mots et Compagnie
German :
Lesungen
Von Mots et Compagnie
Italiano :
Letture
Di Mots et Compagnie
Espanol :
Lecturas
Por Mots et Compagnie
