Lectures Bibliothèque Antipode Rennes Mercredi 11 mars, 15h00 dans la limite des places disponibles

Lectures des albums de Jeanne Macaigne, par les bibliothécaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T16:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



