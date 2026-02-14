Lectures, Bibliothèque Antipode, Rennes
Lectures, Bibliothèque Antipode, Rennes mercredi 11 mars 2026.
Lectures Mercredi 11 mars, 15h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes
Lectures des albums de Jeanne Macaigne, par les bibliothécaires. lectures enfants dès 5 ans
E. Offredo