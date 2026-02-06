Lectures Bibliothèque Bellangerais Rennes
Lectures Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 18 mars, 10h30 dans la limite des places disponibles
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à voyager dans l’univers d’Eva Offredo, à travers des lectures et comptines. De 6 mois à 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-18T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-18T11:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40