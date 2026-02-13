Lectures, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Lectures Mercredi 18 mars, 10h30 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 40 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 40 »}]

Les bibliothécaires invitent les tout-petits à voyager dans l’univers d’Eva Offredo, à travers des lectures et comptines. De 6 mois à 3 ans lectures tout petits

E. Offredo