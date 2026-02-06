Lectures Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes
Lectures Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 7 mars, 11h00 dans la limite des places disponibles
Lectures des albums d’Adrien Parlange et visite de l’exposition, par les bibliothécaires. Dès 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-07T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T11:30:00.000+01:00
