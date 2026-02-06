Lectures Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 7 mars, 11h00 dans la limite des places disponibles

Lectures des albums d’Adrien Parlange et visite de l’exposition, par les bibliothécaires. Dès 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T11:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



