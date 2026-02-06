Lectures Bibliothèque Villejean Rennes

Lecture à deux voix et en deux langues de La chèvre biscornue, par les bibliothécaires, suivie de contes racontés par les collégiens de Rosa-Parks.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-18T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-18T16:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr  02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32


