Lectures, Bibliothèque Villejean, Rennes
Lectures, Bibliothèque Villejean, Rennes mercredi 1 avril 2026.
Lectures Mercredi 1 avril, 15h00 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 32 »}]
Lectures surprises autour de nos histoires préférées de Ronan Badel. lectures enfants dès 5 ans
E. Offredo