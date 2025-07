Lectures buissonnières rue du 11 novembre Vorey

Lectures buissonnières rue du 11 novembre Vorey mercredi 30 juillet 2025.

Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire

Mercredi 2025-07-30 17:00:00

2025-07-30

La médiathèque invite les plus petits, à partir de 3 ans, à un temps de lectures buissonnières.

+33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr

English :

The multimedia library invites the youngest members of the family, aged 3 and over, to a time of reading in the wild.

German :

Die Mediathek lädt die Kleinsten ab 3 Jahren zu einer Zeit des « Buschlesens » ein.

Italiano :

La biblioteca multimediale invita i più piccoli, a partire dai 3 anni, a un momento di lettura in libertà.

Espanol :

La biblioteca multimedia invita a los más pequeños, a partir de 3 años, a un rato de lectura en la naturaleza.

