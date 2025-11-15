Lectures caféinées Moment d’échange littéraire entre adultes Mours-Saint-Eusèbe
Lectures caféinées Moment d’échange littéraire entre adultes Mours-Saint-Eusèbe samedi 15 novembre 2025.
Lectures caféinées Moment d’échange littéraire entre adultes
Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Que glisser sous le sapin cette année ? Ophélie, libraire à La Cordelette, vous invite à un moment d’échange et découvertes à la bibliothèque.
Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
English :
What to put under the Christmas tree this year? Ophélie, bookseller at La Cordelette, invites you to a moment of exchange and discovery at the library.
German :
Was soll ich dieses Jahr unter den Baum legen? Ophelia, Buchhändlerin in La Cordelette, lädt Sie zu einem Austausch und zu Entdeckungen in der Bibliothek ein.
Italiano :
Cosa mettere sotto l’albero di Natale quest’anno? Ophélie, libraia de La Cordelette, vi invita a venire in biblioteca per una chiacchierata e per scoprire nuovi libri.
Espanol :
¿Qué poner este año bajo el árbol de Navidad? Ophélie, librera de La Cordelette, le invita a venir a la biblioteca para charlar y descubrir nuevos libros.
