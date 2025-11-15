Lectures caféinées Moment d’échange littéraire entre adultes Mours-Saint-Eusèbe

Lectures caféinées Moment d’échange littéraire entre adultes

Que glisser sous le sapin cette année ? Ophélie, libraire à La Cordelette, vous invite à un moment d’échange et découvertes à la bibliothèque.

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

What to put under the Christmas tree this year? Ophélie, bookseller at La Cordelette, invites you to a moment of exchange and discovery at the library.

German :

Was soll ich dieses Jahr unter den Baum legen? Ophelia, Buchhändlerin in La Cordelette, lädt Sie zu einem Austausch und zu Entdeckungen in der Bibliothek ein.

Italiano :

Cosa mettere sotto l’albero di Natale quest’anno? Ophélie, libraia de La Cordelette, vi invita a venire in biblioteca per una chiacchierata e per scoprire nuovi libri.

Espanol :

¿Qué poner este año bajo el árbol de Navidad? Ophélie, librera de La Cordelette, le invita a venir a la biblioteca para charlar y descubrir nuevos libros.

