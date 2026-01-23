Lectures caféinées Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe
Début : 2026-02-28 10:30:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
2026-02-28
Bénévoles, professionnels et lecteurs vous présentent une sélection de livres au goût intense… nouveautés, coups de coeur, bandes dessinées, romans, documentaires….
Un moment de détente et de bonne humeur !
Maison des Associations Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
English :
Volunteers, professionals and readers present an intense selection of books? new releases, favorites, comics, novels, documentaries?
A moment of relaxation and good humor!
