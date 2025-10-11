Lectures collectives Médiathèque Marguerite Duras Paris

Lectures collectives Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 11 octobre 2025.

Pendant une heure, venez découvrir un texte de théâtre, écrit par une

autrice d’aujourd’hui, en prise avec le monde actuel. Vous pouvez lire

ou simplement écouter la pièce, tout en passant un moment convivial.

Ces textes sont lauréats du label Jeunes textes en liberté.

Créé

en 2015 par l’autrice Penda Diouf et le metteur en scène Anthony

Thibault, Jeunes textes en Liberté a pour ambition de favoriser

l’émergence des auteur·ices dramatiques qui travaillent à une meilleure

diversité de narrations et de représentations sur la scène actuelle.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Venez lire un texte de théâtre… et devenez acteur·ices d’une œuvre orale collective !

Du samedi 11 octobre 2025 au vendredi 23 janvier 2026 :

vendredi

de 19h00 à 20h00

samedi

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T20:00:00+02:00

fin : 2026-01-23T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-11T17:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00;2025-10-17T19:00:00+02:00_2025-10-17T20:00:00+02:00;2025-10-18T17:00:00+02:00_2025-10-18T18:00:00+02:00;2025-10-24T19:00:00+02:00_2025-10-24T20:00:00+02:00;2025-10-25T17:00:00+02:00_2025-10-25T18:00:00+02:00;2025-10-31T19:00:00+02:00_2025-10-31T20:00:00+02:00;2025-11-01T17:00:00+02:00_2025-11-01T18:00:00+02:00;2025-11-07T19:00:00+02:00_2025-11-07T20:00:00+02:00;2025-11-08T17:00:00+02:00_2025-11-08T18:00:00+02:00;2025-11-14T19:00:00+02:00_2025-11-14T20:00:00+02:00;2025-11-15T17:00:00+02:00_2025-11-15T18:00:00+02:00;2025-11-21T19:00:00+02:00_2025-11-21T20:00:00+02:00;2025-11-22T17:00:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00;2025-11-28T19:00:00+02:00_2025-11-28T20:00:00+02:00;2025-11-29T17:00:00+02:00_2025-11-29T18:00:00+02:00;2025-12-05T19:00:00+02:00_2025-12-05T20:00:00+02:00;2025-12-06T17:00:00+02:00_2025-12-06T18:00:00+02:00;2025-12-12T19:00:00+02:00_2025-12-12T20:00:00+02:00;2025-12-13T17:00:00+02:00_2025-12-13T18:00:00+02:00;2025-12-19T19:00:00+02:00_2025-12-19T20:00:00+02:00;2025-12-20T17:00:00+02:00_2025-12-20T18:00:00+02:00;2025-12-26T19:00:00+02:00_2025-12-26T20:00:00+02:00;2025-12-27T17:00:00+02:00_2025-12-27T18:00:00+02:00;2026-01-02T19:00:00+02:00_2026-01-02T20:00:00+02:00;2026-01-03T17:00:00+02:00_2026-01-03T18:00:00+02:00;2026-01-09T19:00:00+02:00_2026-01-09T20:00:00+02:00;2026-01-10T17:00:00+02:00_2026-01-10T18:00:00+02:00;2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:00:00+02:00;2026-01-17T17:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00;2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T20:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33146349490 saint-blaise@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs