Lectures Comme dit si bien Verlaine

Salle de Croisances Thoras Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Participation de 10 € (membres acdt).

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Dans le cadre du Printemps des Poètes. Récits de vie, poèmes et chansons par les Grenouilles Liseuses. Accompagnement musical par Catherine David et Jean-Pierre Grimaldi.

Salle de Croisances Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes madelaine.vivaroli@free.fr

English :

As part of Printemps des Poètes. Life stories, poems and songs by Les Grenouilles Liseuses. Musical accompaniment by Catherine David and Jean-Pierre Grimaldi.

L’événement Lectures Comme dit si bien Verlaine Thoras a été mis à jour le 2026-03-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier