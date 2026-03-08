Lectures Comme dit si bien Verlaine Thoras
Lectures Comme dit si bien Verlaine Thoras jeudi 19 mars 2026.
Lectures Comme dit si bien Verlaine
Salle de Croisances Thoras Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Participation de 10 € (membres acdt).
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Dans le cadre du Printemps des Poètes. Récits de vie, poèmes et chansons par les Grenouilles Liseuses. Accompagnement musical par Catherine David et Jean-Pierre Grimaldi.
.
Salle de Croisances Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes madelaine.vivaroli@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Printemps des Poètes. Life stories, poems and songs by Les Grenouilles Liseuses. Musical accompaniment by Catherine David and Jean-Pierre Grimaldi.
L’événement Lectures Comme dit si bien Verlaine Thoras a été mis à jour le 2026-03-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier